Шмыгаль о карантине: Правительство рассчитывает на сознательность и здравый смысл украинцев

23.03.2020, 0:05, Новости дня

Власти Украины рассчитывают, что граждане будут выполнять рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в видеообращении, которое было размещено 22 марта в его Telegram-канале.

“Обстоятельства, в которых оказалась Украина и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на определенное время, приспособиться к новым правилам поведения. Может, нам не всегда это нравится, но выбора у нас нет”, – сказал он.

Премьер-министр от имени правительства подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в Украине на сегодняшний день “умеренная”.

“Мы четко понимаем, когда, где и какие меры должны быть применены, и работаем над этим. Хочу подчеркнуть: правительство рассчитывает на сознательность и здравый смысл украинцев. Помните, жизнь ваших близких и родных часто зависит от вас”, – отметил Шмыгаль.

Он считает, что украинцы часто не осознают опасности, в условиях карантина отправляясь на встречи с друзьями или на работу.

“В любом случае мы одолеем коронавирус”, – заявил глава правительства.

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Три человека умерло, один излечился.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).