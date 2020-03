Зеленский заявил, что обсудил с МВФ увеличение помощи Украине

23.03.2020, 0:05, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили сотрудничество в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

“Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией. Украина осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан”, – заявил Зеленский.

Кроме того, Георгиева и Зеленский обсудили “расширение программы сотрудничества Украины с МВФ для поддержки дальнейших реформ в нашей стране и преодоления вызовов, стоящих перед украинской экономикой в связи с распространением коронавируса”, а также “расширение программ поддержки Украины и увеличения их объема со стороны международных партнеров”.

Директор МВФ в Twitter назвала беседу с украинским президентом “очень конструктивной”.

“Страна стоит перед огромными вызовами в связи с распространением COVID-19”, – отметила Георгиева.

I had a very constructive conversation with #Ukraine’s President @ZelenskyyUa today, and expressed our support for Ukraine as the country confronts the tremendous challenges caused by COVID-19

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) March 22, 2020

4 марта она заявляла, что Фонд зарезервировал около $50 млрд для борьбы с последствиями вспышки коронавирусной инфекции. Так, для помощи странам с низким уровнем доходов МВФ зарезервировал $10 млрд.

16 марта Георгиева говорила, что уже 20 государств прислали в Фонд запросы после начала эпидемии COVID-19. Георгиева подчеркивала, что действующие программы сотрудничества с МВФ также могут быть использованы для помощи странам в связи с коронавирусом. Директор МВФ отмечала, что Фонд может аккумулировать до $1 трлн на эти цели.

19 марта глава НБУ Яков Смолий говорил, что Украина активизировала переговоры с МВФ по программе расширенного финансирования, а также ведет консультации “о финансировании в пределах механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).