В Украине зарегистрировали 73 случая заражения коронавирусом – Минздрав

23.03.2020, 0:05, Новости дня

В Украине по состоянию на 22.30 22 марта подтверждено 73 случая заражения коронавирусом, сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

Таким образом, за последние сутки подтверждено 26 новых случаев.

В Facebook Центра общественного здоровья отмечается, что новые случаи зарегистрированы в Ивано-Франковской (три), Львовской (один), Черкасской (один), Киевской (один) областях и Киеве (20).

Таким образом, по состоянию на 22 марта случаи COVID-19 подтверждены в Днепропетровской (два), Донецкой (один), Житомирской (два, один летальный), Ивано-Франковской (пять, один летальный), Киевской (пять), Львовской (два), Тернопольской (один), Черновицкой (25, один летальный), Черкасской (один) областях и Киеве (29).

Підтверджено 73 випадки COVID-19(станом на 22:50 22 березня)Увага‼️Кількість підтверджених випадків постійно… Posted by Центр громадського здоров’я України on Pühapäev, 22. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).