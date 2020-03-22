 

Аслан Бжания лидирует на выборах президента Абхазии

22.03.2020, 23:55, Новости дня

На состоявшихся в воскресенье, 22 марта, выборах президента Абхазии по итогам подсчета голосов на всех избирательных участках лидирует оппозиционер Аслан Бжания, преодолевший 50-процентный барьер.

У его основного соперника вице-премьера Адгура Ардзинбы – 35, 44 процента голосов. Он уже посетил штаб Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает ТАСС.

Как сообщалось, к шести вечера явка приблизилась к 60 процентам. Международные наблюдатели и прокуратура Абхазии не зафиксировали нарушений в ходе голосования.



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