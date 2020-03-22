 

Нурмагомедов вернулся в Россию из США

22.03.2020, 23:55, Новости дня

Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, которая готовила российского бойца к поединку с американцем Тони Фергюсоном, в полном составе вернулась из США в Россию. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса зал в Сан-Хосе, где тренировался Хабиб, был закрыт по распоряжению местных властей. "В США никого, все в России", – цитирует Магомедова ТАСС.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были провести поединок за чемпионский пояс 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за коронавируса проведение данного мероприятия было запрещено местными властями.

В настоящий момент глава UFC Дэйна Уайт занят поисками нового места для боя. Он не исключил, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном может быть перенесен.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Азербайджане

20.03 / Кабмин Украины установил режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях

02.02 / Украинец Чухаджян в бою с россиянином завоевал пояс WBA International

23.02 / Таксист и пешеходы устроили драку со стрельбой в Москве

03.02 / Автоновости: В Россию едет новый кроссовер из Китая – дорогой, зато с полным приводом

16.03 / Россияне начали сметать с прилавков еду и туалетную бумагу

18.02 / Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании в начальной школе

24.02 / В Архангельске лихач сбил женщину с собаками, пострадавшая умерла. Видео

17.02 / В столице Черногории более 60 тысяч верующих приняли участие в акциях протеста

18.02 / МИД обвинил ЕС в «тактике удушения» Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска