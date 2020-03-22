 

Зеленский попросил у МВФ больше денег

22.03.2020, 23:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

Зеленский сообщил, что стороны обсудили «увеличение суммы поддержки Украины» в связи с «большими вызовами для экономики» из-за «мировой пандемии», передает ТАСС.

Как сообщил президент Украины, его страна «осознает, что сегодня нужно действовать активно и быстро». По его словам, необходимо «минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан».

В сообщении пресс-службы офиса главы украинского государства говорится, что директор-распорядитель МВФ выразила поддержку Украине. Как сказано в заявлении пресс-службы, Георгиева заявила, что Украина «стоит перед огромными вызовами в связи с распространением коронавируса».

Зеленский и Георгиева договорились координировать действия по расширению программ поддержки Украины международными партнерами.

И.о. директора Центра общественного здоровья при минздраве Украины Игорь Кузин сообщил каналу «Украина-24», что в стране зафиксировано 63 подтвержденных случая коронавируса, 645 подозрений на коронавирус, трое заболевших умерли.



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