 

Врачи: “Дизайнерские маски не спасают от коронавируса”

22.03.2020, 23:30, Разное

В связи с эпидемией коронавируса по всему миру миллионы людей вынуждены носить маски. Многие модницы и модники предпочитают не стандартный защитный аксессуар, а разноцветные от дизайнеров. При этом врачи рассказывают, что дизайнерские маски не спасают от коронавируса, и от них толку, как от обычных ватно-марлевых.
Медики отмечают, медицинская маска не спасает от COVID-19, поскольку ее должен носить переносчик заболевания, а не здоровый человек. При этом, надевать маску необходимо чистыми руками, верхний край должен плотно прилегать к носу и щекам, а менять ее необходимо каждые два часа.

В случае, если у человека поднялась температура, и он начал кашлять, то ему и следует надевать маску. Лишь если больной отказывается защищать окружающих, то о безопасности необходимо позаботиться самому – надеть маску и покинуть помещение.

Однако и при тесном контакте маска вряд ли спасет. Кроме нее, необходимы очки и перчатки. Медики отмечают, опасное время лучше пересидеть дома, особенно это касается пожилых людей.

Несмотря на отсутствие защиты от коронавируса, у дизайнерских масок один очевидный плюс есть – они могут поднять настроение в сложившейся ситуации и помочь справиться с депрессией.



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