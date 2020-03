Самодельный Pac-man, «картон-невидимка» и крестики-нолики с черепахой — Le Figaro собрал советы из соцсетей о жизни в карантине

22.03.2020, 23:19, Новости дня

После объявления во Франции двухнедельной изоляции из-за коронавируса пользователи социальных сетей стали соревноваться в остроумии, придумывая способы не умереть со скуки в четырёх стенах. Le Figaro выбрал несколько самых забавных публикаций, которые поднимают настроение в это тяжёлое для страны время.



Reuters

С первых дней карантина интернет-пользователи состязаются в изобретательности и силе своего воображения, чтобы вызвать улыбку в трудные времена: в Twitter, Facebook и Instagram появляются десятки анонимных аккаунтов с картинками и видео одно смешнее другого. Le Figaro опубликовал несколько самых забавных советов о том, чем заняться во время вынужденного заключения у себя дома.

У вас отменился запланированный отпуск? Больше не знаете, куда поехать? Тогда, пишет издание, этот «Гид путешественника по вашей квартире (издание 2020 года)» просто создан для вас. С его помощью вы заново откроете самые красивые уголки в вашей небольшой квартире. Новые ощущения гарантированы.

pic.twitter.com/3BiKMygrNw

— Jean-Marie Vailloud (@grangeblanche) March 18, 2020

Лучше игры Pac-man сидящих в изоляции развлекает носок, пожирающий автомобили. Если окно квартиры выходит на улицу (которая, действительно, заметно опустела с начала карантина), можно сделать из руки кита, который проглатывает проезжающие машины. «Просто, но эффективно», — подчёркивает французская газета.

Quarantine day 6. pic.twitter.com/er652Oy3Ki

— jamie (@gnuman1979) March 16, 2020

Этот папа оказался сильнее Гарри Поттера — он придумал «картон-невидимку». Услышав, что его ищет маленькая дочь, он за пару секунд может слиться с обстановкой гостиной и исчезнуть прямо у неё из-под носа. Теперь, отмечает издание, ему нет нужды прятаться, чтобы спокойно почитать.

Le confinement avec des enfants, règle numéro 1.#RestezChezVous #COVID19 pic.twitter.com/d6aqInM5wD

— Pierre Vallet reste à la maison ! (@Pierre_Vallet) March 14, 2020

В Facebook между тем придумали решение для родителей, которые хотят с пользой наказать своего ребёнка за шалость. Провинившееся дитя можно использовать в качестве копировальной машины: попросить переписать 10 раз справку, необходимую для выхода из дома.



Для тех, кто оказался дома наедине с черепахой, пользователи соцсетей предлагают сыграть в крестики-нолики. Судя по этому видео, оно того стоит: можно ходить как хочешь, проиграть невозможно.

3ème jour de quarantaine: pic.twitter.com/haFNN3flBg

— hhh (@michelledo30) March 15, 2020

Нет ни детей, ни домашних животных? Без паники: горстка конфет даст толчок вашему воображению, особенно если в наличии цветные мишки. В качестве примера издание ссылается на это видео, где интернет-пользователь воспроизвёл один из концертов, достойный лучших дней американской певицы Адель.

Confinement Jour 5 pic.twitter.com/A4kMqgrJsm

— Mike Litoris (@ladivadeparis) March 20, 2020

Некоторым достаточно пары листов бумаги, чтобы превратить свою квартиру в голливудскую студию. В Twitter следят за настоящей одиссеей короля пингвинов, похищенного фиолетовым драконом, и его супругой, ведущей флот на помощь. Такая романтичная игра порадует и больших, и маленьких читателей.

#CONFINEMENTJOUR1

je vais pas tenir pic.twitter.com/mABcCXXnO7

— cc moi c’est Renée (@renescargot) March 17, 2020

Наконец, отмечает Le Figaro, менять свои привычки из-за коронавируса не стоит — в изоляции необходимо поддерживать распорядок дня, который будет похож на обычный. Этот интернет-пользователь пошёл ещё дальше: он превратил ванную в метро. Для аутентичности ему не хватает только толпы в час пик.

Experts recommend keeping your daily rituals even while working from home. pic.twitter.com/ktHuEaXMLT

— Tomáš Bella (@kvasinka) March 16, 2020