Первый самолет ВКС с российскими медиками прибыл в Италию

22.03.2020, 23:16, Новости дня

В Италии приземлился самолет ВКС, который доставил в страну российских медиков и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили в посольстве России.

Военно-транспортный самолет ВКС Ил-76 приземлился на военной базе в Пратика-ди-Маре в 30 км к югу-западу от Рима. Он доставил в Италию военных вирусологов, медиков и оборудование, передают ТАСС и РИА «Новости».

На военный аэродром прибыл глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Итальянские источники сообщают, что операция по оказанию помощи Италии названа «Из РФ с любовью».