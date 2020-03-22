Мнение: Турнир претендентов в Екатеринбурге

22.03.2020, 23:10, Разное

Несмотря на перенос или отмену спортивных мероприятий, в России проходит соревнование действительно мирового уровня – турнир претендентов, где в борьбе определяется тот, кто бросит вызов чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену в матче за мировую шахматную корону.

Играют 8 человек (из них 3 наших гроссмейстера – Грищук, Непомнящий и Алексеенко) в два круга. Прелесть турнира в том, что там важно только 1-е место (хотя и другие места деньгами не обидят), так как оно дает шанс попробовать войти в шахматную историю. В отличие от просто гроссмейстеров, чемпионов и большинство претендентов знают и помнят даже спустя десятилетия. Поэтому для тех, кто прошел адовое сито отбора и попал в этот турнир, это может быть шанс всей жизни, который в дальнейшем может и не представиться.

Тем не менее, ситуация осложняется эпидемией коронавируса. Один из участников – азербайджанский гроссмейстер Раджабов (в подготовке к турниру ему помогал Сергей Карякин), который честно отобрался в турнир претендентов (выиграв Кубок Мира), просил перенести соревнование (пока угроза не исчезнет), а когда ему сообщили, что это невозможно, снялся с турнира из-за опасений по поводу здоровья, а его место отдали французу Вашье-Лаграву. Сняться также хотели два китайских гроссмейстера, которым перед турниром пришлось проходить карантин (Дин Лижэнь 2 недели зависал в Москве, а Ван Хао – в Японии), но на них надавила китайская шахматная федерация. Ван Хао также просил перенести турнир, а потом и вовсе разразился тирадой, что после этой истории он в Россию ни ногой.

На турнире отменили рукопожатия, не пускают зрителей и стараются максимально снизить вероятность заболевания одного из участников. При этом многие другие шахматные турниры в России отменены или перенесены.

Тут ФИДЕ и ФШР идут на серьезный риск – если заболеет один из шахматистов, то турнир будет остановлен и доигран "когда-нибудь", в результате ФШР и ФИДЕ понесут огромные репутационные издержки, так как им будут резонно говорить, что они рисковали здоровьем шахматистов, чтобы провести мероприятие в срок, а так получится, что и мероприятие не провели и здоровье шахматистов под угрозу поставили. С другой стороны, если никто не заболеет, ФИДЕ и ФШР могут смело говорить, что не побоялись паники, обеспечили все меры безопасности и посрамили критиков – нам не верили, а мы смогли.

По итогу кто-то облажается – вопрос, кто именно. Так что наравне с спортивными результатами, это еще одна интрига турнира претендентов – смогут ли его доиграть. Пока сыграно 4 тура из 14.

По спортивной составляющей. Фаворитами до старта считались американец (итальянского происхождения) Фабиано Каруана и китаец Динь Лижэнь. Но старт поколебал эти прогнозы. Китаец стартовал с двух нулей и лишь обыграв Каруану, несколько поправил свои дела, заодно притопив конкурента. Поэтому после 4х туров лидируют Ван Хао, Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий. Я болею за Александра Грищука, но он к сожалению много не добирает – в первых трех партиях мог иметь 3 из 3, но в итоге все сыграл в вничью. С другой стороны, вчера выкрутился из очень плохой позиции с Вашье-Лагравом. Так что, где-то уходит, где-то приходит. С шахматной точки зрения турнир весьма боевой – проходных партий почти нет и смотреть действительно очень интересно. Хотелось бы, чтобы в этой борьбе победил кто-то из наших – и Грищук и Непомнящий вполне на это способны (в Алексеенко верится несколько меньше).

Трансляции турнира можно смотреть на официальном канале ФИДЕ – https://www.youtube.com/user/fidechannel/videos – комментирует гроссмейстер Сергей Шипов (смотрю регулярно)

Также можно смотреть на русском на Chess.com – https://www.youtube.com/channel/UC5AdmFfkOh64ZyveC7TWXuQ/videos – комментируют гроссмейстеры Владимир Добров и Алексей Ермолинский

Таблица, информация об участниках, расписание туров, текстовые трансляции партий – как обычно на https://chesspro.ru/tournaments/candidates_tournament20