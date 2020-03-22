Названы ненужные аксессуары в салоне автомобиля

22.03.2020, 23:09, Разное

Со временем меняется перечень аксессуаров внутри автомобиля, их наличие зависит от моды и прогресса в индустрии. Эксперты назвали пять изделий, уже не нужных водителю.

В списке ненужных вещей оказалась пепельница. Многие люди сейчас курят вейпы или кальяны, отказываясь от привычных сигарет. Теперь в салоне автомобиля имеется розетка на 21 Вт, она находится на месте пепельницы. Другой аксессуар – магнитола, которая читает CD. В современном мире технологий проще записывать огромное количество музыки на флэш-накопитель, поэтому такой предмет уже непопулярен.

Устарели и галогенные фары, их используют в самых дешевых транспортных средствах и комплектациях. Даже китайские производители применяют LED-фонари в своих машинах.

Также необходимо помнить, что сейчас никого не удивишь запуском мотора при помощи брелка с чипом или клавиши. На расстоянии тоже не сложно заводить автомобиль и управлять им. Связка ключей уже не нужна водителю по этим причинам. Часто в салоне встречаются многочисленные кнопки для регулировки тех или иных опций, но они мало кому сейчас интересны в связи с наличием эффектных приборных панелей.