Врачи назвали главные признаки обезвоживания организма

22.03.2020, 23:09, Разное

По словам зарубежных врачей, существует несколько главных признаков обезвоживания у людей. Соответствующая статья появилась на страницах издания Health & Medicine. Например, при нехватке жидкости в организме наблюдается сухость во рту.

Напомним, обезвоживание является патологическим состоянием, вызванным уменьшением количества воды в организме, не достигающего даже физиологических рамок, а это приводит к нарушению метаболизма. Дегидратация также вызывает необратимые изменения в тканях, иногда происходит сбой в функционировании щитовидной железы, возникают заболевания костно-мышечной системы и воспалительные процессы.

Помимо этого, ухудшается состояние иммунной системы, о чем нельзя забывать на фоне мировой пандемии коронавируса, ведь уменьшение защитных сил повышает вероятность заражения. Среди главных симптомов обезвоживания медики называют очень высокое чувство жажды, сухость во рту, повышенную усталость или сонливость. В некоторых случаях проявляется и головная боль, подытожили врачи.