 

Врачи назвали главные признаки обезвоживания организма

22.03.2020, 23:09, Разное

По словам зарубежных врачей, существует несколько главных признаков обезвоживания у людей. Соответствующая статья появилась на страницах издания Health & Medicine. Например, при нехватке жидкости в организме наблюдается сухость во рту.
Напомним, обезвоживание является патологическим состоянием, вызванным уменьшением количества воды в организме, не достигающего даже физиологических рамок, а это приводит к нарушению метаболизма. Дегидратация также вызывает необратимые изменения в тканях, иногда происходит сбой в функционировании щитовидной железы, возникают заболевания костно-мышечной системы и воспалительные процессы.

Помимо этого, ухудшается состояние иммунной системы, о чем нельзя забывать на фоне мировой пандемии коронавируса, ведь уменьшение защитных сил повышает вероятность заражения. Среди главных симптомов обезвоживания медики называют очень высокое чувство жажды, сухость во рту, повышенную усталость или сонливость. В некоторых случаях проявляется и головная боль, подытожили врачи.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Володин предложил создать институт защиты исторической памяти

20.03 / Мечта детства: Пьер Казираги приобрел один из самых красивых замков мира

15.02 / Евгения Симонова впервые за долгое время появилась на телевидении

18.03 / Курс доллара преодолел отметку в 79 рублей впервые за четыре года

11.03 / Жительнице Италии пришлось несколько дней находиться в квартире с телом умершего от коронафируса мужа

03.03 / Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями: первое фото с дочерью

02.02 / Чтобы новый мир начать

10.02 / Мнение:

21.02 / Система OxygenOS Open Beta 9 вышла на смартфонах OnePlus 7

05.03 / Четыре женщины разгромили кафе за запрет пить пиво в Барабинске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска