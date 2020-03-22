Лука Затравкин-Сафронов намерен поправиться до 250 кг и отправиться в ЗАГС

22.03.2020, 23:09, Разное

Сын Никаса Сафронова весит 242 килограмма в настоящий момент, но намерен поправиться до 250 килограммов. В планах Луки Затравкина также входит женитьба.

Лука Затравкин заметил, лишние килограммы ему никаким образом не мешают, и он не может назвать их “лишними”. Худеть сын известного художника не собирается, наоборот, до завершения церковного поста он хочет поправиться и весить 250 килограммов. Лука Затравкин намерен избавиться от статуса холостяка, намекнув, что у него имеется возлюбленная. В случае положительного исхода дел он организует большой праздник, на который давно копит денежные средства.

Лука Затравкин признался, его звездный родитель ничего не имеет против лишнего веса у него. Будто бы Никас Сафронов рекомендует отпрыску никого не слушать и употреблять пищу в любом количестве. Пианист назвал цифру 250 магической, считая ее счастливой.

По данным, имеющимся в интернете, Лука является внебрачным сыном Сафронова, как и другой его отпрыск Ландин. У живописца есть сын от второй супруги Франчески по имени Стефано, который родился в 1992 году.