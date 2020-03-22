The Moscow Times: богатые россияне массово покупают аппараты ИВЛ из-за коронавируса

22.03.2020, 23:06, Разное

Богатые россияне массово покупают аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы воспользоваться ими в случае заражения коронавирусом COVID-19. Об этом узнала газета The Moscow Times.

По словам неназванного собеседника газеты, чья семья владеет недвижимостью более чем на млрд долларов, он купил один аппарат ИВЛ и пытается купить еще два, но не может этого сделать из-за высокого спроса. Лист ожидания на аппарат, который стоит 1,8 млн рублей, расписан на восемь месяцев, отмечает The Moscow Times.

Сотрудники компаний, продающих ИВЛ, признали, что в последние две недели частные клиенты купили около 30% от общего объема продаж аппаратов. При этом несколько компаний рассказали, что распродали ИВЛ, и не знают, когда они вновь у них появятся.

По данным компании Headway, которая мониторит госзакупки, в государственных больницах по России около 42-43 тысяч аппаратов (29 штук на 100 тысяч жителей), 25% из которых находятся в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Аппараты ИВЛ помогают спасти жизнь при тяжелой форме пневмонии, которая наступает у ряда заразившихся COVID-19. В Италии из-за нехватки аппаратов врачам пришлось выбирать, кому именно из пациентов ставить ИВЛ.

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