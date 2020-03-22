Ученые разработали новый тест, который поможет выявить туберкулез по выдыхаемому воздуху
22.03.2020, 23:01, Новости дня
Группа ученых разработала сверхчувствительный экспресс-метод, который способен обнаружить ультранизкие количества белка в образце.
По мнению специалистов, созданный ими экспресс-тест белков будет полезен при изучении разных биологических образцов сложного состава, которые содержат низкие количества анализируемого вещества. Тест может быть использован и в научной, и в медицинской деятельности.
Эксперты обнаружили в образцах выдыхаемого воздуха больных туберкулезом присутствие белковых биомаркеров. Их определение может быть использовано для быстрой бесконтактной диагностики.
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