Трамп похвалил компании, решившие производить аппараты для борьбы с коронавирусом

22.03.2020, 22:54, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что три американских автопроизводителя – General Motors, Ford Motor и Tesla – «получили добро» на ускоренное производство аппаратов для искусственной вентиляции легких и других металлических изделий, необоходимых для лечения американцев, заразившихся смертельно опасным коронавирусом.

«Вперед, руководители автомобильных компаний, посмотрим, насколько вы хороши», – написал Трамп в «Твиттере».

Некоторые политики-демократы критикуют республиканца Трампа за то, что он не пользуется полномочиями, которыми президент США был наделен в годы Корейской войны и которые позволяют ему принуждать американские компании производить медицинскую технику для борьбы с коронавирусом. Пока Трамп не отдает прямых приказов, но поощряет добровольные усилия корпоративных гигантов США.

В другом твите Трамп поблагодарил главу курьерской службы FedEx Фредерика Смита «за быстрые экстренные доставки, которые [компания] выполняет по всей стране».

«Продолжайте в том же духе!» – призвал президент.

Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор заявил телеканалу CNN в воскресенье, что Трамп не воспользовался Законом об оборонном производстве, чтобы заставить компании производить маски, аппараты ИВЛ и другие важные изделия медицинского назначения, поскольку компании пошли на это добровольно.

«Это происходит без использования этих рычагов», – сказал Гейнор.

«Происходят удивительные вещи, – заявил Трамп в пятницу. – Нам звонят из автомобильных и других компаний и говорят, что у них есть мощности, и они хотят производить ИВЛ и другие вещи. Нас буквально осаждают – в хороше смысле – компании, которые хотят выполнять работу и помогать нашей стране».

Но некоторые демократы считают, что добровольных усилий корпораций недостаточно.

Губернатор Иллинойса Джей Прицкер, который сам является корпоративным титаном, будучи частью семьи, которой принадлежит сеть отелей Hyatt, заявил CNN, что такие штаты, как его, «конкурируют друг с другом и другими странами» за предметы медицинского назначения.

«Я бы сказал, что из-за этой конкуренции мы переплачиваем за [средства индивидуальной защиты]», – сказал он.

Прицкер сказал, что он получил лишь чать масок, перчаток и халатов, которые он запросил у федерального правительства, и поэтому задействовал работников штата для покупки товаров за рубежом на открытых рынках.

«Я посадил людей на телефоны, которые обзванивают весь мир, чтобы все это было доставлено в Иллинойс», – сказал Прицкер.

Еще один критик Трампа, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес из Нью-Йорка, призвала президента воспользоваться законом о военных полномочиях. По ее словам, отказ от этого будет «стоить жизней» в ее штате, который оказался в числе наиболее пострадавших от коронавируса.

«Мы благодарны всем, кто вызвался принять участие в этой работе, – сказала она, – но нам совершенно не хватает коек и мощностей, которые нужны в этой стране».

«Мы слышали, что говорила нынешняя администрация на каждом шагу, – сказала она. – Сначала мы слышали, что все это сфабриковано. Потом мы слышали, что все хорошо. Потом мы услышали, что основы экономики в порядке, пока не произошло обрушение. Мы не можем ждать, пока люди не начнут действительно умирать в больших количествах, чтобы начать производство».

Позднее Трамп написал в «Твиттере», что Прицкер и «очень маленькая группа некоторых других губернаторов вместе с фейковыми СМИ CNN и Concast (MSDNC) не должны винить федеральное правительство в собственных недостатках».

«Мы здесь и поддержим вас, если вы потерпите неудачу, и так будет всегда!» – добавил он.

В США зарегистрировано более 27 тысяч случаев инфицирования и, по меньшей мере, 323 летальных исхода, и эти показатели растут с каждым днем.

Однако директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS, заявил, что он не считает, что США уподобятся Италии, которая обогнала Китай по числу умерших от вируса.

По его словам, причина его оптимизма кроется в том, что американские власти подчеркивают, что американцы должны соблюдать безопасную физическую дистанцию от других людей, чтобы избежать инфицирования.