 

Сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом

22.03.2020, 22:54, Новости дня

Рэнд Пол стал первым американским сенатором, чьи анализы на коронавирус дали положительный результат.

«Он чувствует себя хорошо и находится в карантине», – говорится в заявлении, опубликованном в его аккаунте в «Твиттере».

В сообщении отмечается, что у сенатора от Кентукки нет симптомов заболевания и что он прошел тестирование в качестве меры предосторожности в связи с обширными поездками и активным участием в мероприятиях.

«Ему не было известно о каких-либо контактах с инфицированным человеком», – говорится в сообщении.

Поскольку многие американцы, проживающие в различных частях страны, сталкиваются с трудностями, добиваясь, чтобы их протестировали на коронавирус, в социальных сетях появилось немало постов, авторы которых задаются вопросом, почему был протестирован сенатор, у которого отсутствовали симптомы заболевания и которому было неизвестно о своих возможных контактах с носителем инфекции.

Ожидается, что Пол вернется к работе в Сенате после завершения карантина.

«Десять дней назад наш офис в Вашингтоне перешел на удаленную работу, поэтому практически никто из сотрудников не контактировал с сенатором Рэндом Полом», – говорится в заявлении.

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