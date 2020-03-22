Сенатор Рэнд Пол заразился коронавирусом
22.03.2020, 22:54, Новости дня
Рэнд Пол стал первым американским сенатором, чьи анализы на коронавирус дали положительный результат.
«Он чувствует себя хорошо и находится в карантине», – говорится в заявлении, опубликованном в его аккаунте в «Твиттере».
В сообщении отмечается, что у сенатора от Кентукки нет симптомов заболевания и что он прошел тестирование в качестве меры предосторожности в связи с обширными поездками и активным участием в мероприятиях.
«Ему не было известно о каких-либо контактах с инфицированным человеком», – говорится в сообщении.
Поскольку многие американцы, проживающие в различных частях страны, сталкиваются с трудностями, добиваясь, чтобы их протестировали на коронавирус, в социальных сетях появилось немало постов, авторы которых задаются вопросом, почему был протестирован сенатор, у которого отсутствовали симптомы заболевания и которому было неизвестно о своих возможных контактах с носителем инфекции.
Ожидается, что Пол вернется к работе в Сенате после завершения карантина.
«Десять дней назад наш офис в Вашингтоне перешел на удаленную работу, поэтому практически никто из сотрудников не контактировал с сенатором Рэндом Полом», – говорится в заявлении.
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Русская служба «Голоса Америки»
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