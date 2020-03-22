Из-за экономической рецессии будет вторая волна возвращения граждан в Украину – Кулеба

22.03.2020, 22:50, Новости дня

Из-за коронавируса и связанных с ним экономических проблем может быть вторая волна возвращения украинцев домой. Такое мнение министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил “Радіо Свобода” в интервью, которое было опубликовано 21 марта.

“Есть люди, которые сейчас еще имеют работу в определенных странах, но из-за экономической рецессии в мире, которая уже началась, они вскоре ее с большой вероятностью потеряют. Тогда у нас будет вторая волна тех, кто захочет вернуться. Это люди, которые потеряют свою работу и решат вернуться домой, дождаться лучших времен”, – сказал он.

Министр привел пример Объединенных Арабских Эмиратов, где, по его данным, 15 тыс. украинцев работает в сфере услуг.

“В Эмиратах ситуация сейчас неплохая. Там правительство принимает решительные меры для того, чтобы защититься от коронавируса. Честь им и хвала! Но если (не дай бог!) там начнут закрываться тоже компании и людей начнут увольнять, то у нас будет такая вторая волна. Я уже не говорю о соседних с нами странах, где традиционно существует большая трудовая диаспора”, – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что не будет момента, когда можно будет сказать, что Украина забрала всех своих граждан, которые находятся за границей.

“Мы все живем в открытом мире, и люди привыкли разъезжаться, когда хотят, оставаться, на сколько хотят, и возвращаться”, – объяснил Кулеба.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая началась в конце 2019 года в Китае, ряд стран, в том числе Украина, закрыли границы и прекратили авиасообщение. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 307 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

На вечер 20 марта 45 989 граждан Украины вернулись на родину после введения большинством стран мира ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.