В Украине подтверждено 63 случая коронавируса – глава Центра общественного здоровья

22.03.2020, 22:50, Новости дня

В Украине по состоянию на вечер 22 марта подтверждены 63 случая инфицирования коронавирусом. Об этом в эфире ТРК “Украина” заявил и.о. Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

“По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая”, – цитирует главу ЦОЗ “Интерфакс-Украина”.

Утром 22 марта в Украине было подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли, один выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).