Комаровский рассказал, когда закончится карантин в Украине

22.03.2020, 22:50, Новости дня

Ситуация с эпидемией коронавируса может улучшиться через один-два месяца. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман высказал известный украинский врач Евгений Комаровский.

“Сейчас чувствительное население пострадает, переболеет… Месяц-два – и станет легче”, – отметил он.

При этом Комаровский подчеркнул, что прогнозировать, когда можно будет отменять карантин в связи с коронавирусом, пока не представляется возможным.

“Эпидемиологи в некоторых странах говорят, что интенсивные противоэпидемические мероприятия могут быть прекращены тогда, когда на данной территории в течение 28 дней нет новых случаев заболевания. То есть пока ситуация в Италии идет по нарастающей – вообще никаких прогнозов”, – заявил он.

По его мнению, в вопросе отмены карантинных мер можно ориентироваться на Италию, которая сейчас лидирует по темпам распространения болезни и количеству умерших от COVID-19.

“Когда в Италии [количество заболевших] начнет постепенно уменьшаться, а потом и выйдет на ноль, как в Китае (независимо от наших действий, это особенности эпидемического процесса: все, кто чувствителен к вирусу и кто нарушит [требования карантина], переболеют), – на этом все закончится. Но пока идет нарастание. Даже несмотря на то, что все уже напуганы и все изолированы. То есть можно наверняка говорить, что есть какие-то эпидемические механизмы, о которых мы понятия не имеем”, – заключил Комаровский.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая. К вечеру 22 марта в стране зарегистрировано более 59 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5476 из заболевших скончались.