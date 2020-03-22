 

Ардзинба поздравил оппозиционера Бжанию с победой на выборах в Абхазии

22.03.2020, 22:48, Новости дня

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба поздравил своего соперника оппозиционера Аслана Бжанию с победой на выборах.

Ардзинба отметил, что выборы «прошли без оскорблений, упреков, спокойно, не будоража абхазский народ». Он сообщил, что Бжания, по предварительной информации, одерживает победу на президентских выборах. 

«С чем я его искренне и поздравляю, и его команду тоже», – приводит слова Ардзинбы РИА «Новости».

По его словам, «это нормальный результат, Аслан Георгиевич – опытный политик». Ардзинба выразил надежду, что Бжания выполнит «тезисы, которые у него заложены в программе». Ардзинба обещал оказать помощь Бжании.

Сторонники Ардзинбы встретили его выступление аплодисментами. Обстановку рядом с его штабом спокойная. Люди постепенно расходятся по окрестным кафе.

В штабе Бжании сообщили, что он получил более 52 тыс. голосов из 92 тысяч, передает ТАСС.

«Он преодолел 50-процентный барьер», – сказали в штабе.

Уточняется, что Бжания набирает 56,85% голосов, Ардзинба – 35,44%.

ЦИК пока не оглашал данные.

Ардзинба прибыл в штаб Бжании и поздравил его с победой на выборах.

Напомним, в Абхазии состоялись повторные выборы президента. На высший пост претендуют три кандидата – вице-премьер, министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба, один из лидеров оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.



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