 

Ксения Собчак не сдержала чувств, расплакавшись из-за фильма

22.03.2020, 22:30, Разное

Ксения Собчак призналась фанатам, что недавно не сдержала чувства, расплакавшись из-за просмотренного фильма. Знаменитость пояснила о своей эмоциональности, не побоявшись показаться слабой.
Известно, Ксения Собчак имеет сильный характер, который она нередко демонстрирует в эфире многочисленных шоу. Тем не менее, с возрастом звезда меняется, становясь всё более чувствительной. Вероятно, так на неё влияет сын Платон и супруг Константин Богомолов. При этом журналистка не стремится прятать свою эмоциональную сторону, рассказывая о ней подписчикам в личном микроблоге. Телеведущая призналась, во время просмотра картины “Слава и боль”, которую поставил Педро Альмодовара, она не смогла сдержать слёз. Концовка фильма вызвала сильные чувства и, смущаясь, телеведущая плакала.

Ксения Собчак и сейчас продолжает вспоминать финал киноленты, мысленно возвращаясь к сюжету. По её признанию – это тонкий и очень красивый фильм. Кроме того, она подсказала подписчикам, какие сериалы посмотреть, и порекомендовала им несколько книг.

Фанаты поблагодарили кумира за советы, но не все поверили в искренность журналистки. По мнению некоторых, звезда соврала о своих эмоциях, желая предстать перед публикой в новом образе ранимого человека.



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