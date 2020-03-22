Эксперты назвали интересные факты про Млечный Путь

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22.03.2020, 22:09, Разное

Спустя пять миллиардов лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромедой. Эксперты назвали некоторые интересные факты про систему, в которой находится Земля.
По мнению ученых, возраст Млечного Пути составляет 13,6 миллиарда лет, он всего на один миллион лет младше Вселенной. Солнечная система находится в его центре и вращается со скоростью 827 км/ч. Для обретения нынешних форм галактика поглощала иные подобные объекты, сейчас она «переваривает» Карликовую галактику в созвездии Большого Пса, и вскоре все ее светила окажутся в ее системе. Млечный Путь в действительности очень грязный и загазованный. Именно эти субстанции составляют почти 15% того, что люди наблюдают в космосе.

Больше 90% массы галактики составляет гало темной материи, а в самом ее центре расположены новообразования с радиоизлучением. Такие «пузыри» напоминают исследователям две части песочных часов, «сердцем» которых служит черная дыра. Несколько столетий назад мореплаватель Фердинанд Магеллан увидел круговые скопления светил, оказавшиеся в конечном счете незначительными галактиками, сопровождавшими объект. Солнечная система за все время собственного существования обошла Млечный Путь меньше двух десятков раз.

Ученые еще не могут сказать, сколько весит галактика, приблизительная цифра – два триллиона масс Солнца. Имеется гипотеза, что 85% объема системы приходится на темную материю, не испускающую свет, и ее невозможно увидеть и взвесить.



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