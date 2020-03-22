Вера Брежнева продемонстрировала занятие Константина Меладзе на карантине
22.03.2020, 22:09, Разное
Знаменитая исполнительница Вера Брежнева продемонстрировала, как проводит время ее муж Константин Меладзе на карантине в своем доме. Ролик на эту тему артистка обнародовала в личном Instagram-аккаунте.
Судя по имеющейся информации, композитор пребывал в одиночестве и наигрывал мелодию на пианино, но Вера Брежнева помешала данному процессу, решив поговорить с Константином Меладзе. Певица поинтересовалась у супруга, чем он занимается в настоящий момент. «Ерундой», – ответил музыкант. Сказав такую фразу, Меладзе вместе с возлюбленной посмеялись над шуткой.
Подписчики артистки подумали, что автор многих популярных композиторов в действительности поскромничал, и он в тот момент был занят написанием нового материала. Оценили фанаты и юмор Константина Меладзе и его времяпровождение. «Ждем новых хитов. Константину привет от поклонников его таланта», – написал один из фолловеров.
В нынешних условиях карантина дома находятся не только вышеуказанные знаменитости, а и другие звезды. Например, в самоизоляции пребывают Алсу и члены ее семейства, развлекаясь танцами.
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