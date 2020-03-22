Специалисты рассказали, какие привычки мешают человеку стать богаче

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22.03.2020, 22:09, Разное

Эксперты называют желание стать успешным и обеспеченным хорошей целью. Впрочем, для начала следует отказаться от ненужных привычек, отделяющих человека от богатства.
Состоятельные люди, как правило, контролируют свои эмоции во время принятия важных решений: у них всегда есть четкий план, которому стоит следовать при любых обстоятельствах. Кроме того, богатый человек предпочитает ценность цене, поэтому выбирает качественный продукт, вместо того, чтобы в будущем тратиться на ремонт. Миллионеры, считающие себя очень богатыми, впоследствии очень редко сохраняют свой капитал. Специалисты отмечают: необходимо серьезно относиться к своему состоянию и не тратить деньги на ненужные предметы роскоши. Не следует воспринимать заработную плату в качестве единственного источника дохода, так как для накопления внушительной суммы этого мало: можно открыть свой бизнес, стать фрилансером, инвестировать в недвижимость или фондовые рынки.

Нельзя бояться ставить цели, но и сформулировать их нужно очень четко, а также стараться не отступать от своих затей при первой же неудаче. Зацикливаться на сроках также не рекомендуется – лучше предпочитать долгосрочные стратегии. Богатые люди не стремятся экономить, а напротив, будут искать способы приумножить свой капитал. В заключении эксперты советуют не списывать все на удачу, так как богатые люди ищут причины тех или иных ситуаций. Как правило, получение огромного состояние – следствие грамотно выстроенной стратегии.



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