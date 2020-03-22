 

Турция призвала ускорить процесс ее вступления в ЕС

22.03.2020, 22:08, Новости дня

ЕС следует ускорить процесс вступления Турции в сообщество, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Он раскритиковал ЕС, который на фоне Brexit «отталкивает единственное крупное европейское государство, все еще стремящееся» вступить в сообщество. Позицию Брюсселя Чавушоглу назвал «крупнейшим политическим безрассудством на памяти многих поколений».

Министр считает, что его страна, ЕС и Великобритания должны совместно «стабилизировать обстановку в соседних регионах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Чавушоглу подверг резкой критике Грецию за применение слезоточивого газа и стрельбу по людям, которые пытались прорваться через границу. Турция обвинила Грецию в «незаконной приостановке приема прошений об убежище». Подчеркивается, что Грецию осудила ООН, но не ЕС. 

«Погибли люди, десятки были ранены, а европейский престиж в мире пострадал», – сообщил министр.

Он сказал, что действия ЕС по урегулированию миграционного кризиса, вызванного конфликтом в Сирии, не дают результата.

«Мы не можем решить проблему в странах, где она зародилась, принимая желаемое за действительное», – сообщил Чавушоглу, призвав не «поучать Турцию – единственную страну, которая предпринимает активные действия».

Напомним, Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.



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