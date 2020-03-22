«Можем повторить» — Politico рассказал, как опыт Второй мировой поможет США в борьбе с коронавирусом

22.03.2020, 22:06, Новости дня

Чтобы решить проблему нехватки медицинского оборудования, остро вставшую перед США в связи с пандемией нового коронавируса, американским властям стоит обратиться к истории, пишет Politico. Как полагает обозреватель издания, источником вдохновения для американских лидеров может послужить мощнейшая мобилизация национальной промышленности во времена Второй мировой войны — и методы госрегулирования, благодаря которым она была достигнута, можно было бы применить и сегодня.



Reuters

Мир продолжает бороться с пандемией нового коронавируса, и одной из наиболее насущных проблем в этой борьбе выступает дефицит целого ряда важных медицинских средств и предметов оборудования, включая высококачественные маски, наборы для проведения тестирования на коронавирус и, что важнее всего, аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), пишет Politico. Как отмечает обозреватель издания, имеющиеся данные говорят о том, что если производителям удастся в течение нескольких недель быстро нарастить производство подобного оборудования «на два, а то и три порядка», это позволит спасти тысячи человеческих жизней.

Между тем, продолжает журналист Politico, Соединённым Штатам уже один раз удалось совершить подобное на общенациональном уровне — это произошло восемь десятилетий назад в условиях Второй мировой войны: тогда решительные меры со стороны властей позволили радикальным образом увеличить объём производимых в стране кораблей, танков и бомбардировщиков. По мнению автора, из истории мобилизации американской промышленности для военных нужд можно извлечь пять уроков, которые «помогут вдохновить крупнейших предпринимателей и политиков нашего времени на креативные идеи».

Первый урок заключается в том, что «если правительство хочет быстро получить оборудование, ему стоит обязаться его закупить», говорится в статье. Как поясняет обозреватель Politico, когда в ноябре 1918 года внезапно завершилась Первая мировая война, у отдельных подрядчиков осталась на руках продукция, которую теперь никто не хотел покупать; памятуя об этом, во Вторую мировую войну американское федеральное правительство стало применять метод «гарантированных продаж», брав на себя обязательства по закупке всего объёма продукции ключевых производителей — даже в том случае, если она в итоге окажется ненужной. Метод особенно хорошо сработал в секторе станкостроения, который производил крайне важные для ВПК сверлильные, токарные, шлифовальные и другие станки, необходимые для превращения металла в готовую продукцию — чтобы обеспечить в секторе максимальную выработку, отдел по станкостроению американского Комитета по военно-промышленному производству — специального гражданского координационного ведомства, созданного на время войны — ввёл в действие так называемый «механизм коллективного заказа, гарантируя производителям приобретение как можно большего объёма продукции, что стимулировало тех обеспечивать такую производительность, которую они не могли бы себе в противном случае позволить». Как полагает автор статьи, если американским властям сейчас нужно как можно больше аппаратов ИВЛ, им нужно также обязаться их закупить.

Второй урок промышленной мобилизации — в том, что для обеспечения быстрого наращивания производительности необходимо заставить компании сотрудничать между собой, продолжает обозреватель Politico. Как пишет журналист, во времена Второй мировой различные американские предприятия делились между собой инженерно-техническими проектами и технологиями, дабы ключевую продукцию можно было производить одновременно на нескольких заводах. Это, в частности активно практиковалось в авиапромышленности: так, главный американский производитель авиационных двигателей Pratt & Whitney предоставлял чертежи и данные автомобильным компаниям Ford Motor Co. и General Motors, а те обеспечивали серийное производство двигателей, выплачивая «символические суммы» за лицензии; а Boeing работал со своими конкурентами — в том числе Lockheed и Vega, — чтобы разработанные им бомбардировщики B-17 можно было производить не только на его собственном заводе в Сиэттле, но и на производственных объектах его соперников в Калифорнии. Такое сотрудничество обеспечивалось Военно-воздушными силами США, которые, как и прочие военные ведомства во время войны, играли роль «топ-менеджера и координатора» ВПК, отмечается в статье Politico. По мнению журналиста издания, сегодня власти и промышленники могли бы применить аналогичный подход, организовав производство наиболее важного оборудования вроде наборов для тестирования, аппаратов ИВЛ, лекарств и вакцин сразу несколькими компаниями по временным соглашениям, которые бы позволили избежать задержек, связанных с опасениями по поводу авторских прав и конкурентных преимуществ.

Ещё один урок, который следовало было бы извлечь из истории: «правительства могут сами строить собственные заводы и поручать их управление частным компаниям», пишет автор. Во времена Второй мировой в США в срочном порядке строили заводы, и подавляющее большинство из них сооружались на средства, выделяемые федеральными ведомствами, и принадлежали им, но при этом управлялись компаниями частного сектора, напоминает журналист. Главным механизмом расширения производственных мощностей тогда служили так называемые заводы GOCO (government owned, contractor operated — «государственная собственность, управляемая подрядчиком». — ИноТВ): именно к этой категории принадлежали, например, знаменитые верфи компании Kaiser, на которых за считанные дни строились крупные торговые суда, а также многие из крупных новых заводов по производству бомбардировщиков, управлявшиеся главными производителями самолётных корпусов, включая Douglas, Martin и North American, перечисляет автор. На базе заводов GOCO был развёрнут даже американский проект разработки ядерного оружия — он осуществлялся на предприятиях, которыми управляли лидирующие промышленные предприятия того времени, в том числе DuPont и Eastman Kodak. «Убрав риски для частных производителей и их банков, такая модель финансирования и собственности показала себя во время Второй мировой куда более эффективной, чем остальные методы — такие, как предоставление налоговых льгот или обещания властей выкупать выстроенные частными предприятиями заводы в течение пяти лет, — рассуждает автор. — Сегодня модель GOCO может оказаться полезной в тех случаях, когда необходимо быстро создать новые мощности для производства респираторов, вакцин и прочих товаров, которые, как мы теперь понимаем, нам очень нужны, не дожидаясь, когда на это строительство выделит деньги частный капитал».

Четвёртый урок прошлого говорит о том, что властям при необходимости нужно задумываться об импортозамещении, полагает обозреватель Politico. Опыт Второй мировой говорит о том, что при нарушении глобальных логистических цепочек власти — хоть это и не просто — экстренно разворачивать производство «альтернативной продукции поближе к дому» — это успешно делали многие страны — участницы конфликта, пишет автор. Как подчёркивает журналист, США благодаря крупнейшей в мире экономике и огромным запасам природных ресурсов приходилось прибегать к такой стратегии значительно реже других государств, но даже Америка временами была вынуждена прибегать к импортозамещению. В особенности это коснулось резины, доступ к которой Штаты потеряли в начале 1942-го, когда Япония, одержав несколько побед, отрезала от них главного поставщика этого ресурса — Индонезию; американские власти, использовав модель GOCO, а также знания и опыт собственных нефтяных и химических компаний, смогли выкрутиться из ситуации и создать с нуля мощный сектор производства синтетического каучука. По мнению автора, в нынешних условиях, когда из-за связанного с пандемией разрушения мировых логистических цепочек становится труднее производить ряд ключевых для борьбы с коронавирусом товаров, политикам и промышленникам тоже следует рассмотреть вопрос об импортозамещении определённой продукции.

Наконец, пятый урок — это то, что «повышение налогов на предприятия может быть полезным», говорится в материале Politico. Во времена Второй мировой американские власти смогли справиться с «барышничеством» — и, что ещё важнее, с общественным недовольством, которое вызывало «несправедливое, по мнению публики, получение компаниями прибыли в тяжёлые времена» — использовав целый спектр различных инструментов контроля, включая прямое ограничение цен, специальные военные сборы и крайне высокие налоговые ставки на доходы выше определённого предела для предприятий ВПК, а также удержание по решению Конгресса части выплат производителям в случаях, когда военные ведомства решали, что те получают слишком высокие доходы. Хотя полностью предотвратить попытки компаний нажиться на войне эти меры и не позволили, ситуация всё же была лучше, чем во время Первой мировой войны — а кроме того, высокие налоги покрыли почти половину военных расходов США за период войны, что позволило избежать серьёзного бюджетного дефицита, констатирует автор. Контроль над ценами и доходами предприятий также поспособствовал поддержанию в обществе высокого морального духа и сохранить в его глазах легитимность властей и промышленников, благодаря чему американцы смогли выдержать «энергичную и многолетнюю промышленную мобилизацию», полагает журналист. На его взгляд, целевое повышение налогов и контролирование цен могли бы сработать и в 2020 году, предотвратив общественное недовольство, ограничив «барышничество» и — в случае, если меры по стимулированию экономики в условиях пандемии спровоцируют инфляцию — смягчив экономический урон.

Разумеется, не все приёмы восьмидесятилетней давности могут быть в полной мере использованы сегодня, признаёт обозреватель Politico. Кроме того, нынешняя мобилизация промышленности, вероятно, должна будет стать ещё более интенсивной, чем было во Вторую мировую — если тогда на строительство огромных военных заводов для наращивания производства требовались месяцы, то сейчас для США счёт, по всей видимости, идёт уже на недели, а такая быстрая мобилизация уже станет настоящим испытанием для многих новых технологий, включая модульное исполнение, компьютерное моделирование, 3D-печать и робототехнику, пишет журналист. Тем не менее, власти вполне могут обнаружить, что некоторые из вышеописанных методов отнюдь не потеряли своей актуальности, убеждён автор.

«Конечно же, нынешний кризис ясно показывает, что на протяжении нескольких последних десятилетий власти систематически пренебрегали в плане инвестиций многими секторами — планированием, строительством собственных государственных лабораторий и заводов, накоплением резервного промышленного потенциала и здравоохранением, — в заключение пишет журналист. — Одна из причин этого и заключается в том, что американские лидеры не извлекли нужные уроки из истории Второй мировой войны. Так получилось не только из-за забывчивости и невнимательности, но и в связи с намеренными попытками преуменьшить в глазах публики значение государственных инвестиций, государственного регулирования и государственной же координации, предпринимаемыми теми, кто предпочитает иную версию Второй мировой — ту, где единственными героями тыла являются коммерческие компании. Сегодня нам нужно выучить настоящие уроки той войны. Применив новые, изобретательные решения, вдохновлённые корректным пониманием реальных исторических событий, мы сможем лучше вооружить себя, чтобы ответить на главные вызовы XXI века».