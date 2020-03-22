Обозреватель SCMP – «жадные и эгоистичные капиталисты» толкают мир к разрушению, но его ещё можно спасти

22.03.2020, 22:06, Новости дня

Китай виноват, что на первых порах пытался скрыть вспышку коронавируса, но за то, что всё переросло в пандемию, во многом отвечает Запад, считает обозреватель South China Morning Post Альберт Чэн. Во главе с США развитые страны превратили развивающиеся в свои фабрики с дешёвым трудом, и, стоило последним закрыться на карантин, «жадные капиталисты» оказались неспособны себя обеспечить даже масками.



Reuters

Хотя в Китае эпидемия коронавируса постепенно начинает замедляться, во всём остальном мире кризис только начинается, пишет в своей статье для South China Morning Post гонконгский политический обозреватель Альберт Чэн.

По мнению аналитика, учитывая более 200 тыс. подтверждённых случаев заболевания по меньшей мере в 145 странах, плюс неисчисляемое множество потенциальных носителей вируса, у которых не проявляется никаких симптомов, можно утверждать, что миру, скорее всего, предстоит долгая борьба с COVID-19. Сегодня пандемия уже оказала огромное влияние на жизни многих людей, и, чтобы это остановить, международное сообщество должно объединиться и неукоснительно следовать рекомендациям медиков.

Только, пока все остальные страны озабочены мерами по сдерживанию распространения коронавируса, власти Великобритании с самого начала решили пустить ситуацию на самотёк и объявили о необходимости выработки «группового иммунитета», эдаком «социальном дарвинизме», в котором выживает сильнейший. Естественно, такая позиция правительства разозлила британцев и спровоцировала среди них панику. С тех пор властям пришлось изменить стратегию и ввести хоть какие-то меры. «Правительство , которое не может действовать, только усугубит пандемию», — комментирует Чэн. В такой напряжённой обстановке в мире, с закрытыми границами и скатывающимися в рецессию экономиками, недалеко и до какого-нибудь глобального конфликта.

Однако, как подчёркивает автор статьи, за пандемией можно не разглядеть более масштабных проблем. Да, первая крупная вспышка коронавируса случилась в китайском городе Ухань, и власти КНР несут ответственность за то, что на первых порах пытались скрыть распространение нового заболевания. Тем не менее в ухудшении ситуации во многом виноват и Запад.

Как напоминает аналитик, одной из основных целей торговой войны между США и Китаем для президента Дональда Трампа было перенести производство из Поднебесной в другие страны или обратно в Америку. Действительно, западный мир очень сильно полагается на производственную мощность и дешёвый труд КНР. И поэтому, когда китайские заводы закрылись на карантин, на Западе хватились товаров медицинского назначения, вроде масок и даже лекарств. А если у стран нет ресурсов в сфере здравоохранения, они не могут эффективно бороться с эпидемией. По мнению Чэна, «Запад не сумел сдержать вирус, потому что самонадеянно недооценил риски и упустил все шансы остановить распространение».

Дональд Трамп указывает на внешнеторговый дефицит США в качестве доказательства, что «другие страны используют Америку». По словам обозревателя, в такое поверит только глупец. На самом деле это американские потребители с готовностью пользовались дешёвым производством в развивающихся странах и имели возможность покупать розничную продукцию по чрезвычайно низким ценам. И США продолжают печатать деньги, чтобы тратить больше, увеличивают свой государственный долг — «играют с огнём».

«Если никто не выступит против США, они могут спровоцировать ещё один глобальный финансовый кризис», а мир, между прочим, ещё не до конца разобрался с последствиями кризиса 2008 года, настаивает автор.

Кроме того, развивающиеся страны, «превратившиеся в мировые фабрики, пытающиеся удовлетворить ненасытный спрос стран развитых», сегодня столкнулись с серьёзными экологическими проблемами. И та же Америка, которая больше всех в мире получила прибыли от передачи производства в руки развивающихся экономик, не горит желанием помогать им защищать окружающую среду, ведь они слишком далеко от неё находятся.

Альберт Чэн уверен: «Перед лицом непреодолимой пандемии политику «Америка первым делом» нужно отложить в сторону. Если жадные и эгоистичные капиталисты не изменят своё поведение, недалёк тот день, когда мир будет разрушен».

Ещё в 2015 году миллиардер и филантроп Билл Гейтс отмечал, что к следующей эпидемии мир не готов. Бизнесмен призвал международное сообщество укреплять глобальную систему реагирования и вкладывать деньги в здравоохранение в развивающихся странах. Гейтс сказал, что такие меры «сделают мир более справедливым и более безопасным». Ещё не поздно последовать его совету, резюмирует автор статьи.