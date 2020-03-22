Мнение: Жить под санкциями для нас – это «свершившийся факт»

22.03.2020, 21:55, Разное

Заявления посольства КНДР в Лондоне по поводу санкций.

Если коротко, то "чхать мы хотели на санкции, мы идем своим путем и будем идти им дальше".

Жить под санкциями для нас – это «свершившийся факт»

Жить под санкциями для нас – это «свершившийся факт», заявило посольство КНДР в Великобритании.

Посольство опубликовало заявление в ответ на два интервью с европейскими чиновниками о делах КНДР.

Нижеследующее заявление-предоставленное в воскресенье сайту NK News посольством КНДР в Соединенном Королевстве является ответом на два февральских подкаста, записанных в Брюсселе с участием официальных лиц Европейского Союза и Европейского парламента.

В двух интервью подкаста сайта NK News была изложена позиция Брюсселя в отношении так называемого «критического взаимодействия» – сочетания жестких санкций, условного диалога и ограниченной гуманитарной поддержки.

Но, как заявило лондонское посольство КНДР, отвечающее за дела Европейского Союза, люди в КНДР теперь «ясно дали понять, что они не будут ждать отмены санкций» и готовы жить с санкциями как с «свершившимся фактом».

Полное заявление посольства КНДР, Лондон, Соединенное Королевство

«70-летняя опасная военная угроза в адрес КНДР со стороны враждебных сил, а также их блокада и санкции против нашей страны, которые запретили ввоз даже предметов первой необходимости, были беспрецедентным давлением и наступлением на нас. Так что выражение «самостоятельность» сейчас в моде в нашей стране. Корейский народ научился не колебаться и не отклоняться от курса, а жить самостоятельно, справляться с врагами и трудностями и защищать свое достоинство и права в этой затянувшейся и суровой обстановке, беспрецедентной в истории.

Замыслы враждебных сил только укрепили нашу решимость отстроить свою процветающую страну, защитить свое достоинство и победить наших врагов любой ценой за счет собственных сил.

Наш народ не только выжил, но и сделал рывок вперед и достиг процветания в этот затянувшийся трудный период.

Это нельзя не назвать чудом.

Реальность КНДР, которая становится все сильнее, творит поразительные чудеса в мире и изо дня в день повышает уровень жизни людей перед лицом крайней военной угрозы и санкций, демонстрирует прочный дух самостоятельности корейского народа.

Благодаря тому, что наш народ лелеял идеи чучхе, которые утверждает, что человек является хозяином своей собственной судьбы, а также обладает силой, с которой он может формировать свою собственную судьбу, как часть нашего менталитета, мы преумножаем богатство страны, полагаясь на собственные силы в таких условиях, при которых другие не смогли бы просуществовать даже в течение одного дня.

Примечательно то, что наш народ ясно дал понять, что мы не будем ждать отмены санкций.

Мы признали свершившимся фактом то, что нам приходится жить под санкциями, наложенными враждебными силами, и преодолеваем все трудности, образуя прочное интегрированное целое под развернутым знаменем достижения процветания за счет опоры на собственные силы; эта неукротимая воля удивляет и поражает весь мир.

Посольство КНДР, Лондон, Великобритания

https://prometej.info/zhit-pod-sankciyami-dlya-nas-eto-svershivshijsya-fakt/ – цинк