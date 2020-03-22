 

В России число заболевших коронавирусом увеличилось до 367 человек

22.03.2020, 21:54, Разное

В РФ зарегистрировали еще 61 случай заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших составило 367 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом, передает ТАСС.

Отмечается, что 54 новых случаев заражения выявлены в Москве, еще по два — в Кировской области и республике Удмуртия, и по одному —в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

В Москве число заболевших увеличилось до 191 человека, среди новых заразившихся есть иностранцы.

Ранее Росавиация объявила об ограничении авиасообщения с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией, начиная с 23 марта. Рейсы в эти страны будут выполняться только из Москвы (и обратно в Москву). При этом российские авиакомпании смогут выполнять в Турцию чартерные рейсы до полного вывоза жителей России.

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Источник: Новая газета



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