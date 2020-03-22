Заболевший коронавирусом врач сделал Меркель прививку от пневмококка

22.03.2020, 21:48, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель контактировала с врачом, у которого позднее обнаружили коронавирус, так как он делал ей прививку от пневмококка, сообщил кабмин страны.

В сообщении кабмина поясняется, что врач сделал Меркель «профилактическую прививку», передает РИА «Новости».

В Германии прививка от пневмококка рекомендована в том числе людям старше 60 лет с повтором каждые шесть лет.

Напомним, из-за контакта с врачом, у которого обнаружили коронавирус, Меркель отправилась на домашний карантин.