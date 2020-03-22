Заболевший коронавирусом врач сделал Меркель прививку от пневмококка
22.03.2020, 21:48, Новости дня
Канцлер Германии Ангела Меркель контактировала с врачом, у которого позднее обнаружили коронавирус, так как он делал ей прививку от пневмококка, сообщил кабмин страны.
В сообщении кабмина поясняется, что врач сделал Меркель «профилактическую прививку», передает РИА «Новости».
В Германии прививка от пневмококка рекомендована в том числе людям старше 60 лет с повтором каждые шесть лет.
Напомним, из-за контакта с врачом, у которого обнаружили коронавирус, Меркель отправилась на домашний карантин.
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