Заболевший коронавирусом врач сделал Меркель прививку от пневмококка

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22.03.2020, 21:48, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель контактировала с врачом, у которого позднее обнаружили коронавирус, так как он делал ей прививку от пневмококка, сообщил кабмин страны.

В сообщении кабмина поясняется, что врач сделал Меркель «профилактическую прививку», передает РИА «Новости».

В Германии прививка от пневмококка рекомендована в том числе людям старше 60 лет с повтором каждые шесть лет. 

Напомним, из-за контакта с врачом, у которого обнаружили коронавирус, Меркель отправилась на домашний карантин.



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