Исследователи обнаружили потерянную часть континента на территории Канады

22.03.2020, 21:45, Новости дня

Когда геологи занимались поиском алмазов, они обнаружили потерянную часть Североатлантического кратона.

Образцы, которые обнаружили ученые во время исследований, характеризовались таким же накоплением минералов, что и часть Североатлантического кратона, который тянется от Шотландии до Лабрадора. По словам ученых, потерянные фрагменты земли охватывают алмазоносную провинцию на юге острова Баффина.

Найденный учеными фрагмент добавляет 10% к размеру Североатлантического кратона, который известен в настоящее время. Известно, что около 150 млн лет назад он раскололся на куски.