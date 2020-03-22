Исследователи обнаружили потерянную часть континента на территории Канады
22.03.2020, 21:45, Новости дня
Когда геологи занимались поиском алмазов, они обнаружили потерянную часть Североатлантического кратона.
Образцы, которые обнаружили ученые во время исследований, характеризовались таким же накоплением минералов, что и часть Североатлантического кратона, который тянется от Шотландии до Лабрадора. По словам ученых, потерянные фрагменты земли охватывают алмазоносную провинцию на юге острова Баффина.
Найденный учеными фрагмент добавляет 10% к размеру Североатлантического кратона, который известен в настоящее время. Известно, что около 150 млн лет назад он раскололся на куски.
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