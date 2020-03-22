Специалисты рассказали о быстром способе очистки воды

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22.03.2020, 21:45, Новости дня

Японские ученые изобрели быстрый способ очистки воды от примесей и тяжелых металлов.

Специалисты создали одноступенчатый процесс, улучшающий способность наноуглеродов удалять из воды токсичные ионы тяжелых металлов. По словам ученых, наноуглероды применяются для очистки воды методом поглощения красителей, токсичных ионов металлов, газов или органических соединений.

Чтобы улучшить процесс очищения, эксперты добавили молекулы, которые создают с тяжелыми металлами более прочные связи. Специалисты смешали источник углерода с источником аминогрупп и поместили смесь в стеклянную камеру, а затем подвергли воздействию высокого напряжения и создали в жидкости плазму.



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