VOAэкспресс 22 марта 2020

22.03.2020, 21:40, Новости дня

Коронавирус

В то время, как число новых случае заболевания COVID-19 в Китае идет на спад, эпицентр эпидемии переместился в Европу. Премьер-министр Италии назвал ситуацию «самым тяжелым кризисом со времен войны».

Тем временем в США одобрили первый экспресс-тест для диагностики коронавируса. Тест выдает результат уже через 45 минут.

Эпидемия значительно повлияла на уклад жизни американцев. Некогда оживленные улицы Нью-Йорка опустели, а популярные пляжи Флориды закрыты по указу губернатора штата.

Тест

Проверьте, готовы ли вы противостоять эпидемии коронавируса. Ответы на вопросы основаны на рекомендациях Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

Протесты

В воскресенье во многих городах России прошли уличные акции против поправок в Конституцию. Участники акций, прошедших в Чите, Калининграде, Красноярске и других городах, выступали против «обнуления» президентских сроков Владимира Путина.

Америка. Большое путешествие

Арканзас – настоящая американская глубинка c маленькими городками, хлопковыми полями, сложным прошлым и непростой экономикой. Штат, где когда-то началась борьба против расовой сегрегации в американских школах и откуда пошла история компании Уолмарт – самой большой розничной сети в мире. А еще здесь единственный в мире парк, где любой желающий может поискать алмазы, частный приют для тигров, спасенных из цирков и любительских зоопарков, и даже собственная Москва под американским флагом.