Меркель самоизолировалась после контакта с инфицированным врачом

22.03.2020, 21:40, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение самоизолироваться в своем доме после контакта с врачом, чьи анализы на коронавирус впоследствии оказались положительными.

После пресс-конференции в воскресенье Меркель проинформировали, что врач, коnорый в пятницу ввел ей пневмококковую вакцину, оказался инфицирован. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Меркель немедленно решила поместить себя в домашний карантин, сказал Зайберт. В ближайшие дни она будет регулярно сдавать анализы и продолжит исполнять обязанности канцлера, находясь дома.

Тем временем в Германии для борьбы с коронавирусом запрещены встречи более двух человек в общественных местах. Запрет, который будет действовать две недели, не касается людей, которые живут вместе, а также рабочих встреч.

В Германии зарегистрировано более 23 тысяч инфицированных, по меньшей мере 92 человека скончались.