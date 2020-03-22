Меркель самоизолировалась после контакта с инфицированным врачом
22.03.2020, 21:40, Новости дня
Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение самоизолироваться в своем доме после контакта с врачом, чьи анализы на коронавирус впоследствии оказались положительными.
После пресс-конференции в воскресенье Меркель проинформировали, что врач, коnорый в пятницу ввел ей пневмококковую вакцину, оказался инфицирован. Об этом сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Меркель немедленно решила поместить себя в домашний карантин, сказал Зайберт. В ближайшие дни она будет регулярно сдавать анализы и продолжит исполнять обязанности канцлера, находясь дома.
Тем временем в Германии для борьбы с коронавирусом запрещены встречи более двух человек в общественных местах. Запрет, который будет действовать две недели, не касается людей, которые живут вместе, а также рабочих встреч.
В Германии зарегистрировано более 23 тысяч инфицированных, по меньшей мере 92 человека скончались.
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Русская служба «Голоса Америки»
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