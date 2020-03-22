Маска не помогает, но ее нужно носить – главный санврач Украины

22.03.2020, 21:35, Новости дня

Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что хирургическая маска не спасает от коронавируса, но носить ее в условиях карантина необходимо. Об этом он заявил на брифинге 22 марта. Видео пресс-конференции опубликовано на канале Минздрава в YouTube.

“Когда вводится карантин, мы все становимся потенциально инфицированными. Поэтому, когда население просят надевать маску при вхождении в общественный транспорт или здания, это свидетельствует только об одном: мы защищаем не вас, а людей, находящихся внутри, – от вас. Это уменьшает вероятность их инфицирования”, – подчеркнул Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли, один выздоровел.

Ляшко неоднократно призывал не скупать медицинские маски и подчеркивал, что их должны носить только инфицированные.