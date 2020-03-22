В Германии из-за коронавируса запретили собираться больше чем по двое

22.03.2020, 21:35, Новости дня

Правительство Германии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса: в течение двух недель в стране запрещено собираться больше чем по два человека, сообщило 22 марта Deutsche Welle.

Как отмечает издание, запрет не касается членов семьи, близких друзей. Больше двух человек также могут собираться коллеги в случае необходимости. Запрет не распространяется на общественный транспорт и похоронные мероприятия.

Решение было принято в воскресенье по итогам совещания канцлера Ангелы Меркель с руководителями федеральных земель. Решение о введении комендантского часа власти Германии не поддержали.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, на данный момент подтверждено 18 610 случаев COVID-19, 55 человек скончались.