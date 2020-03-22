Меркель самоизолируется. У врача, который делал ей прививку, нашли коронавирус

22.03.2020, 21:35, Новости дня

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель самоизолируется. Об этом сообщил спикер правительства Германии Штефан Зайберт.

В заявлении Зайберта говорится, что у врача, который в пятницу делал Меркель прививку от пневмококковой инфекции, обнаружили коронавирусную инфекцию.

“Канцлер решила немедленно самоизолироваться дома. Она будет регулярно тестироваться в течение следующих нескольких дней, потому что тест не дает стопроцентного результата. Канцлер будет выполнять свои обязанности, находясь на карантине”, – отметил он.

Незадолго до этого объявления Меркель проводила пресс-конференцию для прессы об ужесточении карантинных мер. Спикер правительства отметил, что канцлер узнала о положительном тесте своего врача уже после брифинга.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, на данный момент подтверждено 18 610 случаев COVID-19, 55 человек скончались.