Американцам пообещали по 1 тыс. долларов из-за коронавируса

22.03.2020, 21:30, Новости дня

Выплаты американским налогоплательщикам в рамках борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции составят 1 тыс. долларов на взрослого, сообщил министр финансов Стивен Мнучин в интервью Fox Business.

По его словам, на ребенка будут выделять 500 долларов, так что семья из двух родителей и двух детей получит 3 тыс. долларов. Эта выплата будет единовременной, передает РИА «Новости».

Мнучин сообщил, что в случае принятия законопроекта Конгрессом США первые выплаты будут проведены через три недели.

По его словам, прямые выплаты составят до половины ассигнований более чем триллионного законопроекта, который обсуждает Конгресс и который Белый дом призывал принять уже в понедельник.

Еще 300 млрд долларов пойдут на помощь бизнесу с тем, чтобы компании не увольняли сотрудников.

Кроме того, 200 млрд долларов пойдут на кредиты пострадавшим отраслям экономики, включая авиакомпании.

Ранее Мнучин сообщил, что федеральные власти США готовы осуществить вливания в американскую финансовую систему в объеме примерно 4 трлн долларов в свете распространения нового коронавируса.

«Мы можем направить до 4 трлн долларов, чтобы помочь всем, от малого бизнеса до крупного бизнеса, продержаться от 90 до 120 дней», – добавил он.

По последним данным, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 340 человек. Страна находится на третьем месте в мире по числу заразившихся.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии коронавируса на американскую экономику.