Обновленный логотип Razer предлагает держаться на расстоянии из-за коронавируса

22.03.2020, 21:30, Разное

Населению Земли ВОЗ рекомендует держать дистанцию и не подходить к другим людям, не имея на то особой необходимости. Сотрудники фирмы Razer отразили важность этой меры в собственной эмблеме.

На своей странице в социальной сети Facebook компания Razer обнародовала новый логотип. На прежнем символе были показаны три змеи, которые переплетались собственными хвостами. Теперь пресмыкающиеся «отползли» на определенную дистанцию друг от друга, продемонстрировав тем самым надобность соблюдать расстояние при распространении коронавируса в настоящий момент.

Такое решение фирмы Razer стоит считать правильным как с точки зрения маркетинга, так и полезным в общественном плане. Помимо новой эмблемы, разработчики благодаря аккаунтам в социальных сетях призвали потребителей больше времени находиться в домашних условиях на протяжении всего апреля, развлекаясь прохождением компьютерных игр.

Razer – американская компания из Калифорнии, специалисты которой занимаются созданием игрового оборудования. В ее ассортимент входят наушники, клавиатура, коврики для мыши, игровые системы и другое. На рынке работает с конца 90-х годов минувшего столетия и вначале являлась дочерним брендом kärna LLC, но спустя время сформировалась как самостоятельная фирма.