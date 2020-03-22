 

Глава МОК: примем решение по Олимпиаде в течение четырех недель

22.03.2020, 21:25, Новости дня

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сделал заявление по поводу судьбы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. Он сообщил, что в течение ближайших четырех недель будет принято окончательное решение по Олимпиаде в Японии.

"Мы начали обсуждения ситуации в области здравоохранения и ее влиянии на Олимпийские игры со всеми заинтересованными лицами. Мы усердно работаем и уверены, что в течение следующих четырех недель мы придем к окончательному решению по судьбе Олимпиады", – цитирует Баха пресс-служба МОК.

Ранее многие спортсмены и организации выступили против проведения Олимпиады, требуя от организаторов переноса соревнований в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.



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