Медики назвали риски заразиться коронавирусом через вентиляцию

22.03.2020, 21:17, Разное

Человек имеет все шансы заразиться коронавирусом, если тот попал в пределы дома через вентиляцию. О важности проветривать помещения пояснил педиатр Евгений Комаровский.

Медики со всего мира указывают на тот факт, что во время самоизоляции важно поддерживать приемлемые температурные параметры и влажность – это главный момент. По словам Евгения Комаровского, заразиться коронавирусом можно по вентиляции, если люди не знают о понятии правильного проветривания воздуха. Полезно всего на 15 минут не больше четырех раз в день открывать окна, что с легкостью устранит возможное заражение инфекцией. «ПолитЭксперт» передает, что нормальные вентиляционные системы не могут пропускать в квартиру воздух из иных помещений.

Врач Ирина Ярцева заявила об иных способах подхватить пневмонию даже в случае самоизоляции. Например, это вполне возможно, если человек не соблюдает соответствующий режим. Для заражения нужен продолжительный контакт в корпусе закрытого типа с носителем. Люди начинают болеть, если контактируют без масок с лицами, которые могут быть переносчиками заболевания. Важно всегда помнить о предосторожности и при самоизоляции, при этом свести общение с посторонними к минимуму. Разговаривая, к примеру, с курьерами надо использовать антисептические средства и маски.