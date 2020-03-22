Привычка ходить пешком при гипертонии понижает давление

22.03.2020, 21:17, Разное

Учёные провели исследование и установили пользу для здоровья от привычки ходить пешком. По словам специалистов, от этого при гипертонии понижается кровяное давление.

Члены Всемирного конгресса кардиологов и сотрудники колледжа кардиологов США представили результаты своей научной работы. Специалисты провели исследование, в котором приняли участие около 650 человек. Прежде чем проводить опыт, учёные зафиксировали фактические показатели здоровья людей и особенно данные сердечно-сосудистой системы. Среднее кровяное давление у всех респондентов составило 122/76 мм. рт.ст. После этого участники эксперимента начали проявлять различную физическую активность, передвигаясь пешком. Врачи записывали результаты, анализируя данные.

В результате эксперимента специалисты установили, эффект от ходьбы возрастает в зависимости от увеличения преодолеваемой дистанции, если речь идёт о привычке, то есть, регулярных занятиях. В таком случае повышение на 1000 шагов понижает давление при гипертонии на 0,45 единицы. Разница же между сделанными 75000 шагами и 10 000 уже соответствует 2,25 единицы.