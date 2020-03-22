На самолетах, отправленных в Италию для борьбы с коронавирусом, написали «из России с любовью»

22.03.2020, 21:17, Разное

На технике Военно-космических сил Российской Федерации, отправленной в Италию, была сделана надпись «из РФ с любовью». Соответствующие фотографии уже появились на просторах интернета.

Как оказалось, вышеназванную надпись сделали на борту самолета модели Ил-76, а саму фразу перевели на итальянский язык. Кроме того, можно заметить и два сердца в цветах российского и итальянского флагов. Напомним, военная авиация РФ доставит на Апеннинский полуостров профильную аппаратуру, которая поможет Италии бороться с распространением коронавируса. Место посадки запланировано примерно в 25-30 километрах от Рима.

На данный момент Италия является одним из эпицентров распространения недуга в мире – по состоянию на 22 марта зафиксировано свыше 55 000 случаев болезни, из них 5,4 тысячи – смертельные. Всего в мире известно о более 310 000 случаях COVID-19, жертвами вируса стали около 13 000 человек, пишет издание Lenta.ru.