Сенатор США Рэнд Пол заразился коронавирусом

22.03.2020, 21:16, Новости дня

Американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол (от штата Кентукки) стал первым из законодателей США, заразившимся коронавирусом.

«У сенатора Рэнда Пола выявлен коронавирус. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине», – говорится в сообщении, опубликованном на странице сенатора в Twitter.

Уточняется, что у Пола не было никаких симптомов, тест сделали в качестве меры предосторожности, так как сенатор часто бывает в поездках.

«Он не в курсе каких-либо контактов с зараженными людьми», – уточняется в сообщении.

По последним данным, в США зафиксировали более 26,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 340 человек. Страна находится на третьем месте в мире по числу заразившихся.

Президент США Дональд Трамп ввел в стране общенациональный режим ЧС в связи с пандемией коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о влиянии коронавируса на американскую экономику.