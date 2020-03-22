Эксперт назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

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22.03.2020, 21:09, Разное

Эксперт из РФ назвал самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт. Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций отметил, безопаснее всего передвигаться на личном автомобиле или в такси.
В настоящий момент в РФ имеется угроза распространения пандемии коронавируса. Многие люди пытаются уходить в самоизоляцию, чтобы не подвергаться риску, но не все имеют возможность оставаться дома. При этом известно, общественный транспорт может являться источником повышенной опасности, так как в нём всегда скапливается большое количество людей, а заболевание распространяется воздушно-капельным путём, и достаточно небольшого контакта, чтобы заболеть. Сейчас в РФ принимаются меры, и салоны автобусов и троллейбусов регулярно обеззараживаются, но риск всё равно имеется. Те, кто не хочет ему подвергаться, должны передвигаться на личной машине или в такси, где пассажирский поток в сотни раз меньше, констатировал иммунолог-инфекцонист Георгий Викулов.

При этом специалист призвал не бояться поездок в метро. В первую очередь, благодаря карантинным мерам, число пользователей подземного транспорта уже снизилось на треть, поэтому и риски сократились. Кроме того, уже в скором времени в столичной подземке установят системы фильтрации воздуха, аналогичные тем, что появились в “Аэрофлоте”. Это сразу же даст положительный эффект и окажется полезным вложением на будущее, позволяя в случае новой вирусной угрозы сразу же снизить число заразившихся.



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