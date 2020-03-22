Рэпер Элджей загрузил свой BMW туалетной бумагой

22.03.2020, 21:09, Разное

Известный рэп-исполнитель Элджей тоже подготовился к изоляции в связи с коронавирусом, как и многие другие. Салон собственной иномарки артист забил рулонами туалетной бумаги.

На личной странице в социальной сети Instagram Элджей обнародовал ряд фотографий, назвав данный фотосет «Изоляцией». Музыкант был запечатлен в гангстерском стиле: с парой игрушечных автоматов рядом с тюнинговой машиной BMW i8 Coupe. Рассматривая изображения, подписчики увидели, что салон элитного автомобиля популярного баварского бренда забит туалетной бумагой.

Фанаты Элджея пришли в удивление, зачем музыкант приобрел так много рулонов предмета личной гигиены. Определенные фолловеры поставили российскому артисту в вину то, что им из-за него не досталось этого ныне дефицитного товара. «Туры турами, а туалет по расписанию», – заметил один из них.

Недавно супруга рэпера ведущая и блогер Анастасия Ивлеева провела прямой эфир в приложении Instagram с коллегой Максимом Галкиным. Они обговорили сложившуюся ситуацию вокруг коронавируса и другие вопросы.