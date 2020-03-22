В Москве администратор отеля пытался изнасиловать постоялицу

22.03.2020, 21:09, Разное

В одном из отелей Москвы администратор заведения попытался изнасиловать постоялицу. Согласно сведениям Telegram-канала Baza, потерпевшая является жительницей Саратовской области.

После поселения в отеле, к девушке в гости пришла знакомая, затем они встретились с администратором. Через некоторое время после вечеринки потерпевшая ушла в свой номер. Через несколько часов подозреваемый смог проникнуть к в комнату и напал на девушку. Впрочем, постоялице отеля удалось отбиться от мужчины, и ему пришлось бежать.

На данный момент местные правоохранители продолжают поиски подозреваемого.