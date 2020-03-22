Мнение: Жизнь после коронавируса

22.03.2020, 21:06, Разное

Немцы, оказывается, знали о коронавирусе заранее. Ещё семь лет назад, в 2013 году, власти Германии готовились к тому, что САРС мутирует — они даже провели анализ, в котором с немецкой дотошностью описали и ход новой эпидемии, и её печальные последствия. Вот характерные цитаты (документ, ещё раз, от 2013):

http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/503/50323.html

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf

Бундестаг 17. Выборы. Документ 17/12051.

Анализ риска «Пандемия вирус Моди-Сарс». (стр. 5).

Данный сценарий описывает распространение по всей планете гипотетического нового вируса с названием Моди-САРС (модифицированный вирус САРС). (стр. 5)

Актуальный пример нового патогена — «новый Коронавирус». (стр. 57).

Симптомами заболевания являются повышенная температура и сухой кашель. Большинство пациентов страдает осложнением дыхания. На рентгене заметны изменения лёгких. Также симптомами являются озноб, головная боль, боль в суставах, сыпь и чувство слабости.

Летальность составляет 10%. Летальность заболевания напрямую зависит от возраста пациента. Если для молодёжи летальность — 1%, то для пожилых людей она составляет 50%. (стр. 58).

Инцидент затрагивает весь мир, особенно же Европу, США и Азию. Распространение вируса в Германии начинается с северного индустриального города и с университетского города на юге Германии. (стр. 59).

Вирус появляется в Юго-Восточной Азии. Он передался к человеку от диких зверей, которых продают там на рынках. (стр. 60).

Пандемия начинается в феврале в Азии, а в Германию приходит в апреле. (стр. 60).

Первые два описанных случая особенно интересны, так как это нулевые пациенты, с которых инфекция начинает своё распространение. Оба пациента общаются с большим количеством людей. Нужно исходить из 10 человек с которых начнёт распространяться первая волна заболевания в Германии. (стр. 60).

Сейчас в Германии небольшой скандал из-за этого документа — публика негодует, так как власти, оказывается, всё знали, но ничего не предприняли:

https://www.tagesspiegel.de/berlin/pandemie-szenario-der-regierung-die-medizinische-versorgung-bricht-bundesweit-zusammen/25637470.html

https://vera-lengsfeld.de/2020/03/16/corona-folgt-der-epidemie-der-politische-skandal/

Тем не менее на фоне соседей немцы хорошо держатся. В Италии, к примеру, покойников уже столько, что их не успевают хоронить — крематории работают круглосуточно, и всё равно трупы приходится вывозить грузовиками.

https://www.youtube.com/watch?v=qlngvZV0iTw

В Лондоне начинается паника, обычно спокойные англичане дичают и грабят магазины:

https://www.zerohedge.com/political/watch-youths-looting-fighting-supermarkets-london-paris

В США эпидемия набирает разгон. Народ пока что ходит без масок, но вонь надвигающейся катастрофы уже отравила воздух. Свежая шутка на тему выборов: «Если у вас закончится тушёнка, ищите дома с табличкой “голосуй за Берни”. В этих домах нет оружия».

Россию, судя по всему, коронавирус тоже не обойдёт стороной. Несколько дней назад я составил график из расчёта +30% заболевших в день (график прикреплён к посту). Как видите, инфекция пока что соблюдает тот темп, который мы видели в других странах. Если ничего не предпринять, в апреле у нас будут миллионы заболевших, со всеми вытекающими последствиями.

К сожалению, складывается впечатление, что пользоваться экселем у нас умеют одни иудеи — они оперативно закрыли синагоги в Москве на карантин:

https://www.rbc.ru/society/19/03/2020/5e726b459a7947594076420b

Все остальные пока что думают, что пронесёт, и что у нас события будут развиваться не как в Италии и в Китае, а по значительно более мягкому сценарию. Причина наивной уверенности — общий низкий уровень культуры. Как показывает опыт предыдущих катастроф, люди категорически не готовы тратить деньги на страховку даже тогда, когда живут в районах регулярных пожаров или наводнений.

Журналисты, плоть от плоти народа, выдают привычную ляпалиссиаду — бездумно читают новости, а потом пересказывают их, стараясь раздуть одну строчку в несколько водянистых абзацев. Как писал Александр Сергеевич, «Наши критики говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно; а это дурно, потому что скверно».

Журналистские находки у них есть — один московский канал, к примеру, взял интервью у коронавируса:

https://lenta.ru/news/2020/03/21/intercorona/

Тем не менее даже эксперты почему-то пребывают в уверенности, что у русского народа есть «одна лишняя хромосома», и что нас эта заграничная зараза если и покусает, то несильно.

Суровая правда жизни заключается в том, что большая часть людей на планете — дикари, которые живут в полудрёме, стараясь поменьше напрягать мозг. О чём можно говорить, если даже в Америке, — стране, подарившей миру огромное количество инженеров, — большая часть населения считает, что школьников не следует обучать арабским цифрам:

https://twitter.com/dachibear50/status/1128396234002194434

Сейчас врачи рапортуют о резком снижении количества кишечных инфекций. Запуганные телевизором люди начали тщательно мыть руки, — некоторые, возможно, впервые в жизни. Это должно было бы замедлить распространение заразы, если бы в нашем обществе было другое отношение к разносчикам инфекции.

На 9gag выложили историю про главного инфекциониста Ставропольского края — преступницу, которая решила не сидеть в карантине после прилёта из заражённой Испании, и поехала разносить вирус по разным конференциям:

https://9gag.com/gag/a7wx3jx

Посыл поста был «что за мерзавцы эти русские, заражают других», однако в комментариях отписался весь интернационал, рассказывая про аналогичных распространителей инфекции из их родных стран.

Мы уже потихоньку начинаем считать убийцами своих знакомых, которые садятся за руль в пьяном виде — они больше не вызывают сочувствия в коллективе, и многие принципиально отказываются одолжить им денег на взятку или адвоката. К тем, кто ходит на работу с температурой, и к тем, кто заражает знакомых венерическими болезнями, отношение другое, всё ещё мягкое и терпимое.

Теоретически побороть коронавирус можно было бы довольно просто. На период эпидемии все тщательно моют руки, все поголовно тестируются, все соблюдают карантин и докладывают о своих контактах. Если не предпринимать никаких мер, средний больной заражает всего лишь трёх здоровых: сократить это число до единицы, чтобы вирус затух сам собой, вполне реально.

Тем не менее зарегулированные фармацевты не могут произвести нужные сотни миллионов тестов, зарегулированные клиники не могут массово тестировать подозрительных пациентов, а сами люди, узнав о своей болезни, предпочитают скрывать её, чтобы не нести финансовых потерь из-за карантина.

Некоторые пишут: «Ничего страшного нет в том, что часть пенсионеров вымрет, зато общество станет мобильнее». Это, разумеется, чушь. Какие-то 100 лет назад абсолютной нормой считалось, что люди гибнут от голода — дескать, да, печально, но что же тут поделать, такова жизнь. Сейчас в развитых странах голод побеждён, там сражаются с ожирением. Чума, корь, коклюш и прочие старые болезни тоже в значительной мере побеждены. Обратите внимание, никто не заявляет, что коклюш — это нормально, и что все должны переболеть коклюшем в детстве, чтобы получить от него надёжный иммунитет.

Полагаю, человечество извлечёт хороший урок из нынешней эпидемии. Технически нет никаких проблем и в том, чтобы душить эпидемии на ранней стадии, и в том, чтобы обеспечить аппаратами искусственной вентиляции лёгких каждую медицинскую палату. Навряд ли мы перестанем жать друг другу руки, когда всё закончится, однако многие научатся мыть руки с мылом и избавятся от привычки тереть руками лицо.

В Китае тем временем под шумок продолжается наступление киберпанка. Общественный транспорт в Ухане становится именным:

https://www.globaltimes.cn//content/1177737.shtml

Начиная со среды общественный транспорт в Ухани запускает механизм реального имени для отслеживания пассажиров, пользующихся общественным транспортом в условиях возобновления работы. Жители Ухани должны проверить свою личную информацию в Интернете, прежде чем принимать общественный транспорт.

Я на днях видел такую технологию в «Сбербанке» — просто смотришь в камеру, робот узнаёт тебя в лицо, и кассир даже не требует паспорт. Полагаю, китайцы внедряют в общественный транспорт именно это. Зашёл в автобус, тебя узнали, и с твоего счёта автоматически списались деньги за поездку. А если тебе случится совершить что-нибудь неправильное, то у властей будет полный маршрут всех твоих передвижений за последние несколько лет.

PS. Сейчас кто-нибудь наверняка спросит: почему власти всё знали, но ничего не предприняли. Ответ: потому что введение карантина до момента, как на улицах начнут падать люди, стало бы политическим самоубийством. Повторюсь, народ готов терпеть умеренные неудобства только в том случае, если понимает причину. На ранних этапах эпидемии все думают, что она как-нибудь сдуется сама собой.