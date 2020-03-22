 

Мнение: Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?

22.03.2020, 21:01, Разное

«Безбашенные итальянцы» обошли Китай по количеству жертв коронавируса. Ситуация на Апеннинском полуострове тревожная. Даже Путин проникся. И  позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Путин сам позвонил! И сам предложил помочь Италии…

Телефонный разговор Путина с Конте состоялся вчера. А уже сегодня девять самолетов Ил-76 ВКС России с бригадами военных вирусологов и оборудованием на борту сосредоточились в аэропорту Чкаловское в готовности вылететь в Италию и помочь итальянцам в борьбе с коронавирусом.

Не понимаю смысла этой помощи… Что это?  PR-акция?  Демонстрация европейцам, что Россия – щедрая душа? Демонстрация россиянам, что у нас-то все в порядке, настолько спокойно и стабильно, что мы легко может отправлять своих специалистов в дальние страны, потому что в России им нет работы?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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