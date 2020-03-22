Мнение: Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?

22.03.2020, 21:01, Разное

«Безбашенные итальянцы» обошли Китай по количеству жертв коронавируса. Ситуация на Апеннинском полуострове тревожная. Даже Путин проникся. И позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Путин сам позвонил! И сам предложил помочь Италии…

Телефонный разговор Путина с Конте состоялся вчера. А уже сегодня девять самолетов Ил-76 ВКС России с бригадами военных вирусологов и оборудованием на борту сосредоточились в аэропорту Чкаловское в готовности вылететь в Италию и помочь итальянцам в борьбе с коронавирусом.

Не понимаю смысла этой помощи… Что это? PR-акция? Демонстрация европейцам, что Россия – щедрая душа? Демонстрация россиянам, что у нас-то все в порядке, настолько спокойно и стабильно, что мы легко может отправлять своих специалистов в дальние страны, потому что в России им нет работы?

Фотография отсюда